C’est avec une nouvelle défaite, la troisième depuis le début des playoffs 2, que le Fémina White Star est sorti de son match face à Genk (2-3). Pourtant, les Woluwéennes menaient 1-0 à la pause et ont livré une prestation plus consistante que la semaine précédente face à Charleroi. "C’était le jour et la nuit au niveau de la combativité et de la mentalité. Les joueuses ont eu la bonne réaction et ça s’est vu sur le terrain", reconnaît le T2 Pierre Schoenfeld.