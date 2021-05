Tiziano Rutilo sera le successeur d’Audrey Demoustier à la tête de l’équipe de Super League du Fémina White Star. Après une expérience douloureuse à Charleroi, le coach est de retour dans un club qu’il connaît bien. "Lors de mon premier passage, j’avais repris la P1 avec laquelle nous avions gagné le championnat et notre place en D2. Après une saison en D2 qui s’était bien déroulée, j’avais été contacté par Charleroi pour devenir le premier entraîneur de leur équipe en Super League. Aujourd’hui, je suis donc de retour à la maison", nous confie-t-il.

Le nouvel entraîneur des Woluwéennes ne partira pas dans l’inconnue puisqu’il est déjà présent au quotidien auprès de l’effectif. "Après mon éviction de Charleroi au mois de décembre, j’ai rencontré Audrey par hasard. On a un peu discuté et elle m’a demandé si je voulais venir l’aider à renforcer son staff pour la saison en cours en effectuant des entraînements spécifiques sur certaines joueuses. Elle m’a également demandé de préparer les transferts pour la saison prochaine. J’étais assez enthousiaste car cela m’a permis de me remettre directement dans le bain après mon expérience à Charleroi."