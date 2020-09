En première mi-temps, le RIV avait réussi à préserver son viatique en misant sur les un contre un de Mvudi et sur les tirs à distance de Bourbon. En difficulté sur jeu placé, les dames de Abdellah Allouchi s’arrachaient défensivement. Elles contrariaient Ganshoren qui ne trouvait la solution ni à distance ni dans la raquette. Menées 26-11 (13e) et 34-22 à la mi-temps, les Ganshorenoises ne se rebiffaient pas à la reprise.



ROYAL IV BRUSSELS (+10) 63

GANSHOREN DAMES 55

Quarts : 26-14, 8-8, 17-21, 12-12.

RIV : Bourbon 6-0, BOUCHE 1-10, Capello, Chaoui, Chapin, COULIBALY 4-5, Fareneau -, Mendes 3-4, MVUDI 10-8, Nzuzi, PEARSON -, RESYLI 0-2, Robinet -.

Ganshoren : VANTHIENEN 3-0, Epis 3-0, DENEUS 2-0, VAN MEERBEECK 6-8, Hansenne -, VERMYLEN 0-6, MICHIELS 4-3, van Grinsven 2-9, Mpiana 2-3, Manzi -, Olbregts 0-4.

Bouche et Coulibaly enfonçaient le clou chez les visitées et le RIV pouvait rêver à une qualification inattendue mais absolument méritée à 43-28 (24e). Dans le trou, Ganshoren sortait la tête hors de l’eau via ses intérieures van Grinsven et Van Meerbeeck. Cela payait même si cette dernière devait quitter le terrain pour cinq fautes à 55-47 (34e). La fatigue commençait à se faire sentir chez les Bruxelloises qui avaient perdu une partie de leur influx. Moins fringant, le RIV voyait Vermylen prendre le match en main. Ganshoren se rapprochait à 55-53 (36e) mais n’opérait pas la jonction. Le RIV et Mvudi en profitaient pour remporter un superbe succès : 63-55.