Les travaux devraient durer quelques semaines et la nouvelle piste sera accessible au printemps prochain pour les athlètes du White Star mais aussi les étudiants de la Haute Ecole Léonard de Vinci - HE Vinci. "Le choix du revêtement synthétique s’est porté sur un matériau de très haute qualité sélectionné dans la gamme des produits proposés par la société spécialisée Mondo, dont la réputation n’est plus à faire. Dans le courant du printemps prochain, le club d’athlétisme résident du stade Fallon se verra donc doté d’un outil flambant neuf qui lui permettra de poursuivre, dans des conditions de pratique idéales, sa progression générale et le développement de l’ensemble de ses sections, en ce compris celui de son groupe handisport", se félicite Eric Bott, l’échevin des sports de Woluwe-Saint-Lambert, qui était présent ce mardi matin au stade Fallon pour assister au début des travaux en compagnie de François Maingain, le président du Royal White Star Athlétic Club.



© DR

© DR

© DR



Les athlètes du Royal White Star Athletic Club disposeront bientôt d’une tout nouvelle piste d’athlétisme puisque les travaux de rénovation de cette dernière ont débuté ce mardi au stade Fallon. Le coût de la rénovation complète de la piste se montera à environ 1.500.000 euros dont 70% seront couverts par une aide financière de la part de la Région de Bruxelles-Capitale.