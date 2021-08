Le White Star Athletic et la commune de Woluwe-Saint-Lambert ont inauguré la nouvelle piste du stade Fallon. Huit couloirs et une piste mondo réputée pour sa rapidité.

"C’est un magnifique outil pour le White Star mais aussi pour tous les élèves de la Haute Ecole Léonard de Vinci qui utilisent cette piste. Woluwe-Saint-Lambert dispose désormais d’une des trois plus belles pistes en Fédération Wallonie-Bruxelles", se félicite Eric Bott, l’échevin des Sports de Woluwe-Saint-Lambert, rappelant que le montant des travaux est de 1,7 million, financé à 70 % par la Région bruxelloise.

Pour le White Star Athletic, cette nouvelle piste va apporter une nouvelle dynamique au club.

"C’est un superbe outil. Il va nous permettre d’accueillir à nouveau nos membres après deux années difficiles marquées par le covid et les travaux. Les jeunes étaient contents et fiers de découvrir cette nouvelle piste dimanche", se félicite François Maingain, le président du White Star Athletic.





© Polet

Cette piste rénovée ouvre également de nouvelles perspectives à un club bien décidé à accueillir des athlètes des quatre coins du pays lors de futures compétitions organisées au stade Fallon.

"Nous souhaitons remettre le club sur la carte des compétitions incontournables. Mon espoir est d’accueillir un championnat francophone dès l’an prochain. À l’avenir, nous souhaitons également pouvoir organiser un championnat de Belgique et par la suite, retrouver une compétition internationale comme le White Star en organisait par le passé."

Aussi pour les athlètes handisports