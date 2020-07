Après trois montées en 4 ans, Nseth Berchem veut se faire une place au sein de l’élite provinciale.

En l’espace de quatre saisons seulement, Nseth Berchem est passé de la P4 à la P1, réussissant l’incroyable exploit d’être à chaque fois passé par la case “titre de champion” pour accéder à l’échelon supérieur.

Cette fois, les Berchemois devront franchir un cap supplémentaire et trouver le bon rythme pour rester au sein de la P1. “On nous a dit que la différence de niveau entre la P2 et la P1 est assez importante et nous devons nous préparer afin de ne pas être ridicules. C’est pour ça que nous avons déjà effectué un stage et que les entraînements sont poussés. Nous voulons être prêts pour répondre aux attentes de la P1”, confie Ntondo Nkandu, l’entraîneur de Nseth Berchem.