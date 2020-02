Tout a bien changé à Mons depuis le passage d’Olivier Suray au Tondreau.

Ce samedi, à l’occasion du déplacement du Léopold à Mons, Olivier Suray va retrouver un stade du Tondreau qu’il connaît bien pour y avoir défendu les couleurs de l’Albert comme joueur. Une page spéciale dans sa carrière. “J’ai joué trois ans là-bas, j’ai été capitaine et j’ai vécu des moments extraordinaires avec des joueurs que tout le monde a oubliés mais qui étaient terribles. On a fait les plus belles années de Mons après leur montée”, se remémore l’entraîneur du Léo.