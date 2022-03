Olivier Verdeyen, brassard de capitaine autour du bras, a inscrit son tout premier but de la saison avec le Crossing ce dimanche.

Un but d’autant plus important que ce fut le seul inscrit dans cette rencontre face au Pays vert. "Ça fait toujours plaisir de marquer. J’ai eu beaucoup de petits pépins physiques cette saison. Pour le moral, c’est une fois agréable de marquer, d’autant plus que ce but rapporte les trois points au décompte final. Et puis je ne pouvais pas quitter le Crossing sans marquer encore au moins une fois", sourit le capitaine schaerbeekois qui évoluera à Perwez la saison prochaine, au même titre que son équipier Mirko Gajanovic qui a également signé au RFC ce lundi. (...)