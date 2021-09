Une semaine après la P1 Hommes, c’est le championnat féminin qui s’ouvre sur un Open Day qui aura lieu ce week-end à Waterloo. Toutes les rencontres ont donc lieu sur un seul site, le hall omnisports du Centre.

Seule différence et de taille, cet Open Day Dames ne concerne pas seulement la P1. Cette joute inaugurale verra également s’affronter les P2, P3 et U19 Dames de la province Bruxelles-Brabant. Soit 22 rencontres (régies par la nouvelle feuille électronique) qui se disputeront sur deux terrains en un peu moins de 48 heures du vendredi au dimanche.

Un challenge rendu possible par la détermination de deux acteurs du Royal Waterloo Basket. "Depuis quelque temps, le secrétaire Luc Marchand et moi-même souhaitions mettre à l’honneur le basket féminin au sein de notre club et en faveur des autres clubs bruxellois et brabançons. Nous en avons d’abord parlé avec les coachs de nos deux équipes féminines U19 et P3 qui ont été grandement séduits par l’idée. Ce sont deux équipes soudées où règnent le respect, le plaisir de s’entraîner et de jouer au basket ensemble. Nous voulions leur témoigner de l’importance au sein de notre club", explique Carine Vanmoen.

Une présidente qui a rapidement obtenu le soutien de la commune, du CP Brabant et qui ne compte pas s’arrêter là : "Je suis fière que la première édition est organisée à Waterloo. Ce ne sera certainement pas la dernière. Je tiens aussi à souligner un grand enthousiasme au sein du club avec une dynamique collective de tous les membres : coaches, joueurs et parents. Tous ont répondu présent pour participer à l’organisation et faire de cet événement, une première édition, une réussite !"

Une soixantaine de bénévoles du RWB se relaieront au cours du week-end. Le club a intensifié ses contacts ses derniers jours pour inviter des joueuses de Top Division Women 1. L’entrée est gratuite.