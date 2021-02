P1: Ahmed Rami retrouve son poste de T1 du FC Saint-Josse Bruxelles Sébastien Sterpigny Quelques mois après avoir quitté Saint-Josse, Ahmed Rami effectue son retour au club. © Sterpigny

Le départ d'Ahmed Rami de son poste de T1 du FC Saint-Josse en septembre dernier avait surpris tout le monde. Finalement, quelques mois plus tard, le coach est de retour au club et récupère son poste de T1 de l'équipe première annonce le club. "Ahmed Rami reprend du service comme T1 de l'équipe première. Un retour dans la grande famille Saint-Josse. Le club tient par la même occasion à remercier Onofrio Viterbo pour son dévouement et son professionnalisme."