P1: Aïssa Amkouy et son staff reconduits au Sporting Bruxelles Bruxelles Sébastien Sterpigny Aissa Amkouy (T1), Anas Bourzine (T2) et Jawad Abid (Tk) poursuivent l'aventure. © sterpigny

Au lendemain de la petite finale du tour final interprovincial remportée face à Biesme, le comité du Sporting Bruxelles a annoncé qu'il poursuivrait avec le staff en place la saison prochaine.



Le communiqué du club:



Le comité du Sporting Bruxelles a décidé de poursuivre avec son staff actuel pour la saison 2022-2023. Aissa Amkouy (T1), Anas Bourzine (T2) et Jawad Abid (Tk) auront pour tâche de faire briller l'équipe première du plus grand club de la région bruxelloise, le Sporting Bruxelles. Notre équipe première a joué les premiers rôles cette saison en P1 et a réalisé un très beau parcours lors du tour final pour la montée en D3.

Le Sporting Bruxelles, comme à son habitude, aura comme projet sportif de construire un collectif ambitieux pour la nouvelle saison.

Un challenge que le coach et son staff sont prêts à relever en mettant en place un projet de jeu collectif - avec une équipe composée de jeunes talents et de joueurs expérimentés - qui permettra à notre équipe de se sublimer lors des matchs du dimanche.

Le travail commence dès ce mardi pour mettre en place une équipe compétitive composée de joueurs du noyau actuel et de renforts pour la nouvelle saison 2022-2023.