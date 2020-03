Après Anthony Laloux, c'est au tour d'Amaury Malbrancke de passer de Nivelles à Schaerbeek.

Deuxième transfert entrant pour Le Crossing Schaerbeek qui annonce l'arrivée d'Amaury Malbrancke.

Le gardien du RCS Nivellois suit donc le chemin de son équipier Anthony Laloux dont le transfert vers le club schaerbeek avait été annoncé la veille.

"Nous sommes très heureux d’accueillir Malbrancke Amaury, passé notamment par RRC Waterloo, le FC Ganshoren et le RCSN Nivellois. Il a paraphé un contrat d’un an + un an d’option avec notre club", précise le Crossing.