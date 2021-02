P1: Avec Nasser Ouertani, le Sporting Bruxelles visera la montée en D3 Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Nasser Ouertani et le reste du staff ont prolongé à la tête de l’équipe première. © Sporting Bruxelles

Le Sporting Bruxelles mise sur la contnuité pour la saison prochaine et a annoncé ce lundi la prolongation de Nasser Ouertani au poste de T1, ainsi que de l'ensemble du staff de l'équipe première.



La direction en a profité pour également annoncer la couleur concernant ses ambitions pour la saison 2021-2022. "Le coach et son staff auront pour objectif de mener l’équipe première le plus loin possible. Le comité de direction ne cache pas son ambition de rejoindre la 3e nationale le plus rapidement possible. Un challenge que le coach est prêt à relever en mettant en place un projet de jeu collectif et commun qui permettra à l’équipe de se sublimer lors des matchs du dimanche", indique la direction.



Le noyau, lui, sera en grande partie composé des joueurs de cette saison auxquels s'ajouteront l'un ou l'autre renfort. "Le travail commence dès ce lundi pour constituer une équipe compétitive composée de la majorité des joueurs actuels et de renforts."