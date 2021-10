Ixelles – BX Brussels 6-2

Ixelles a frappé très fort pour sa première victoire de la saison. Après trois partages et trois défaites, les Ixellois ont créé la surprise en battant une équipe du BX Brussels qui semblait bien lancée dans son championnat. Une victoire d’autant plus surprenante qu’Ixelles a planté six buts, soit un de plus que les cinq inscrits au cours des six premières journées de championnat.

Les buts : 3e Madimba (0-1), 11e et 16e Tene (1-1 et 2-1), 51e Radman (3-1), 53e Darmo (3-2), 61e Damar (4-2), 66e Yrnard (5-2), 89e Damar sur pen. (6-2).







Genappe – Nivelles 6-2

Nouvelle casquette pour Nivelles, qui en avait déjà pris neuf le week-end dernier sur la pelouse de Grez-Doiceau. Genappe en a profité pour se faire plaisir et répéter ses gammes offensives..

Les buts : 13e Gasmi (1-0), 22e Deliege (1-1), 34e Queimadelas (2-1), 36e Brichart B. (3-1), 42e Queimadelas (4-1), 65e Legardien (5-1), 78e Laloux (6-1), 87e Louahed (6-2).







Etterbeek – Sp. Bruxelles 0-1

Courte mais précieuse victoire du Sporting Bruxelles, qui signe un excellent 16 sur 18 en ce début de saison et s’installe seul en tête de la P1.

Le but : 58e Kambala (0-1).







Kosova – Léopold 1-4

C’était l’affiche du week-end, un derby bruxellois entre deux équipes qui ont réussi leur début de saison et se sont installées dans le haut du panier. Mais une rencontre que les Ucclois ont parfaitement négociée, pour s’imposer nettement.

Les buts : 28e Zenoun (0-1), 41e Es-Sadiki (0-2), 69e Kory (0-3), 71e Garcia sur pen. (1-3), 89e Touile (1-4).







ES Braine – Grez 3-3

Les Gréziens ont rapidement pris les devants pour mener 0-2. Les Brainois ont réduit la marque mais Harrou permettait à ses couleurs de reprendre deux buts d’avance. Mais les locaux ne sont pas du genre à lâcher prise et ont été récompensés de leurs efforts avec un but égalisateur de Kwiatkowski inscrit à deux minutes du terme.

Les buts : 22e De Neve (0-1), 29e Duhem (0-2), 47e Bihi sur pen. (1-2), 65e Harrou (1-3), 75e Lehyan (2-3), 88e Kwiatkowski (3-3).







St-Josse – RUTB B 1-1

Troisième partage en cinq rencontres pour Saint-Josse, qui a longtemps été mené dans cette rencontre.

Les buts : 25e Kanyinda (0-1), 86e Cissé (1-1).







Nseth – Stade everois 1-1

Le Stade everois a longtemps cru que le but de Moatez inscrit juste avant la pause allait lui rapporter les trois points de la victoire. Mais un penalty concédé dans les derniers instants et transformé par Mokulu a permis à Nseth Berchem d’arracher le point du partage.

Les buts : 44e Moatez (0-1), 90e Mokulu sur pen. (1-1).





Lasne Ohain – FC Schaerbeek 1-0

Le seul but de Dierinckx, inscrit peu après l’heure de jeu, suffit au bonheur des joueurs de Christophe Collaerts.

Le but : 64e Dierinckx (1-0).