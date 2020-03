Tout ce qu'il faut savoir sur la journée de P1 Brabant.

Et il y a eu des buts.

Etterbeek -Crossing 2-3

Un but à la 90e permet au leader de mettre à profit les partages de Stockel et Saint-Josse.

Dans un match disputé, les Schaerbeekois avaient la bonne idée d’ouvrir la marque juste avant la pause, via l’inévitable Gajanovic. Et même de doubler la marque grâce à Verdeyen, quatre minutes après le retour des vestiaires.

Malgré ces deux buts encaissés, Ettreebeek ne lâchait rien et pouvait compter sur les qualités de buteur de Bilong pour relancer le suspense et même revenir à 2-2 à une dizaine de minutes de la fin. Et alors qu’on se dirigeait vers un second partage de rang pour le leader, Gajanovic, le buteur maison, plantait un coup franc à l’ultime minute. “Ce sont trois points en or dans ce championnat qui est loin d’être fini. Chaque équipe se bat pour le titre ou sa survie et les équipes les mieux classées peuvent perdre des points chaque semaine”, rétorque Philippe Wayenbergh, le coach schaerbeekois.

Les buts : 45 e Gajanovic (0-1), 49 e Verdeyen (0-2), 65 e Bilong (1-2), 82 e Bilong (2-2), 90 e Gajanovic (2-3).

Stockel – Ophain 1-1

Surpris d’entrée de match, les dauphins du Crossing ont pu égaliser mais perdent tout de même deux points précieux dans la course au titre. Le Crossing possède désormais quatre unités d’avance sur Stockel.

Les buts : 8 e Mbala (0-1), 66 e Glouftsis (1-1).

Saint-Josse – Genappe 0-0

Saint-Josse est dans le dur et la venue de Genappe n’a pas permis d’effacer les doutes, une semaine après avoir perdu un match important à Stockel.

BX – Nivelles 1-2

Le BX ne profite pas des faux pas de Stockel et Saint-Josse pour revenir sur le podium, surpris par une équipe de Nivelles qui compte bien poursuivre sur la lancée jeudi, en coupe.

Les buts : 78 e Maistriaux (0-1), 87 e Pierot (1-1), 89 e Es-Sadiki (1-2).

Lasne Ohain – Sporting Bruxelles 3-1

Lasne Ohain confirme sa place dans le Top 5 avec une victoire convaincante.

Les buts : 27 e Beenkens (1-0), 42 e Charpentier (2-0), 57 e Köse sur pen. (2-1), 81 e Prüfer (3-1).

FC Schaerbeek – Boitsfort 2-3

Une semaine après avoir renoué avec la victoire, Boitsfort signe un 6 sur 6 qui fait du bien au moral et permet de prendre trois d’avance sur la lanterne rouge désormais détenue par Villers.

Les buts : 18 e Kountourgiotis (0-1), 31 e Cuvelier (0-2), 59 e Kingji (1-2), 71 e Kountourgiotis (1-3), 76 e Mjahid sur pen. (2-3).

Villers – Ixelles 1-1

La nomination de Fred Balan, consécutive au limogeage de Boris Adam porte ses fruits d’entrée à Villers, qui n’avait plus pris la moindre unité depuis le 1er décembre et un partage 0-0 contre Waterlo.

Les buts : 25 e Fabry (1-0), 75 e Van den Hove (1-1).

Waterloo – St. Everois 1-2

Certainement la défaite de trop pour Waterloo qui se dirige dangereusement vers la relégation en P2.

Les buts : 10 e Dos Santos (0-1), 30 e Oliveira sur pen. (1-1), 65 e Druet (1-2).