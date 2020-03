Les enseignements de la journée en P1 Brabant.

Qui est le grand gagnant? Le perdant du week-end?

Stockel - Saint-Josse 1-0

Les joueurs de Thierry Desmet remportent le match au sommet et se rapprochent de la première place.

Malgré l’enjeu, on a eu droit à une belle rencontre de football, toutefois dominée par Stockel qui aurait pu s’imposer plus largement s’il n’y avait pas eu un grand Jakob Waite dans les buts adverses. Au final, le seul, mais superbe, but inscrit par Kanga peu avant le repos suffit au bonheur de Thierry Desmet et ses troupes qui n’ont pas manqué de fêter comme il se doit cette belle et précieuse victoire. “Une victoire 1-0, ça me convient très bien”, souriait l’entraîneur de Stockel. “Nous avons très bien défendu, maîtrisé le match de bout en bout et sans un grand Waite en face, la marque aurait été plus sévère.”

Au classement, Stockel réalise la bonne opération du week-end puisque le Crossing a été tenu en échec par le FC Schaerbeek, revenant donc à deux points du Crossing, tout en prenant quatre longueurs d’avance sur une équipe de Saint-Josse qui ne rend toutefois pas les armes. “Nous avons perdu un match très important mais il reste encore neuf journées à disputer. Rien n’est fait dans un championnat qui est relancé avec le partage du Crossing et la défaite du BX. On va continuer à s’accrocher”, confie Ahmed Rami, coach de Saint-Josse.

Stockel, lui, se rapproche au plus près de la première place. “Nous venons d’engranger notre première victoire contre une équipe du Top 5, dans une rencontre très importante pour la suite. Il faut savourer cette victoire et ne pas s’enflammer. Prochaine étape : le match contre Ophain”, conclut Thierry Desmet.

Le but : 39e Kanga (1-0).





Crossing – FC Schaerbeek 2-2

Leader, le Crossing a été accroché par le FC Schaerbeek dans le derby schaerbeekois.

Tout comme à Stockel, la rencontre fut passionnante. Le FC Schaerbeek a ouvert la marque au bout de quatre minutes à peine et le Crossing a égalisé avant la pause.

Le scénario fut le même en seconde période, le FC Schaerbeek reprenant la main avant que le Crossing n’arrache l’égalisation dans les derniers instants, sauvant un point alors que son adversaire était réduit à neuf.

Les buts : 4e Bahhodh (0-1), 20e Gajanovic sur pen. (1-1), 74e Bahhodh sur pen. (1-2), 90e Verdeyen (2-2).

Genappe – BX 2-1

Défaite surprise du BX, candidat au titre, sur la pelouse d’une équipe de Genappe qui réalise une bonne opération en bas de tableau.

Les buts : 65 e Gasmi sur pen. (1-0), 75e Es-Sadiki sur pen. (1-1), 90e Queimadelas C. (2-1)

Ixelles – Lasne Ohain 1-2

Lasne Ohain poursuit sa remontée au classement et dépasse même son adversaire du week-end grâce à cette victoire.

Les buts : 38e Siroux (0-1), 57e Le Prado (1-1), 72e Beenkens (1-2).

Nivelles – Etterbeek 2-2

Mené par deux fois, Etterbeek arrache le partage sur le fil.

Les buts : 14e Pierot (1-0), 24e Bilong (1-2), 87e Aboubacar csc. (2-1), 90e Bilong sur pen. (2-2).

Ophain – St. Everois 1-2

Les Everois avaient fait la différence en première mi-temps.

Les buts : 16 e Dos Santos (0-1), 43 e De Prins (0-2), 76 e Lecoq (1-2).

Boitsfort – Villers 3-0

Une victoire pour l’honneur pour Boitsfort dans ce match des mal classés.

“Ce succès ne change pas grand-chose au classement mais je suis content car il récompense les joueurs pour le travail effectué ces dernières semaines”, se félicite Philippe Droeven.

Les buts : 30e Gaulard (1-0), 60e Burgo sur pen (2-0), 80e Mattelaer (3-0).

Sp. BXL – Waterloo 5-3

Waterloo s’est accroché mais s’incline finalement dans cette rencontre spectaculaire.