Bruxelles100% Web P1: Derby schaerbeekois, acte 2 Sébastien Sterpigny

Le Crossing et le FC Schaerbeek se retrouvent ce dimanche pour un derby particulier.



Habitués à partager les installations du stade communal de Schaerbeek depuis quelques années maintenant, le Crossing et le FC Schaerbeek se sont retrouvés en P1 cette saison. Et du coup, ils s’affrontent à deux reprises en championnat pour un duel qui reste particulier, même si les deux présidents, Erdal Sevik et Mahir Demiral, minimisent l’importance de leur affrontement.

"C’est un derby mais sans la saveur du passé vu les nombreux changements de nom de notre voisin. Disons que c’est un derby car les deux clubs schaerbeekois occupent le même stade. Et donc, comme un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, nous donnerons tout pour l’emporter. D’autant que nous sommes en tête et que nous n’avons jamais été aussi proches de la montée", débute Erdal Sevik.



"Je ne vois pas ce duel comme un derby mais comme un match normal car nous avons besoin de points pour assurer notre maintien en P1", ajoute le président du FC Schaerbeek, qui a tout de même passé deux ans au Crossing. "J’ai passé de bons moments au Crossing en compagnie de mon ami Erdal. Même si je suis dans le club voisin, nous sommes toujours amis, mais chacun poursuit désormais son travail de son côté."



Ils se retrouveront en coupe pour l’acte 3

Petit hasard du calendrier, les deux clubs schaerbeekois se retrouveront le jeudi 12 mars lors de la demi-finale francophone de la Coupe du Brabant. "Cette coupe est très bonne pour notre image et nous l’aborderons comme le championnat. Ce sera sympa de s’affronter aussi en coupe", confie Mahir Demiral.

Erdal Sevik, lui, donne la priorité au championnat. "Nous sommes les tenants du titre dans cette Coupe du Brabant mais cette saison, la priorité va au championnat, même si ça fait toujours plaisir de remporter un trophée."



Le Crossing jouera pour le papa de Thierry Forton

Cette semaine, le Crossing a été touché par un drame suite à la disparition d’Albert Forton, le papa de Thierry Forton. Bien plus qu’un simple supporter pour la direction schaerbeekoise. "Sa disparition a attristé tout un club. On jouera aussi pour lui car je sais qu’il avait envie de connaitre la nationale avec le Crossing. Tout ça doit donner une deuxième source de motivation aux joueurs", ajoute Erdal Sevik.