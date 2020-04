P1: Deux arrivées au Kosova Schaerbeek © dr Bruxelles Sébastien Sterpigny

Mehdi Ahmeti et Eliot Juniku ont signé.



Alors que le club basculera en P1 la saison prochaine, la direction de Kosova poursuit son mercato avec deux arrivées enregistrées ce mercredi. Mehdi Ahmeti, capable de jouer au poste de back gauche ou de défenseur gauche arrive en provenance d'Ameci. "Ce joueur d'origine albanaise était déjà dans notre colimateur depuis un bon bout de temps mais on n'a pas su le faire plutôt. Maintenant il est chez nous et tout le monde est content", affirme Afrim Kas, le manager général de Kosova.



Les Schaerbeekois accueillent également Eliot Juniku, le joueur de Boitsfort, formé au White Star avant d'également évoluer au Crossing.