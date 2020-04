P1: Imad Maaroufi ne sera plus l'entraîneur du Sporting Bruxelles, il veut jouer jusqu'à 45 ans © sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Il ne souhaite pas mettre un terme à sa carrière pour se consacrer uniquement à un rôle de T1.



9e du championnat après une entame de saison compliquée, le Sporting Bruxelles a assuré l'essentiel malgré une saison plus tumultueuse qu'espéré, marquée par la nomination d'Imad Maaroufi au poste de T1 en cours de saison. Malgré ses fonctions d'entraîneur, le buteur continuait de jouer. Ce qu'il fera encore la saison prochaine et à 100% puisqu'il a refusé de mettre un terme à sa carrière pour devenir entraîneur à temps plein. "Notre souhait (du comité) était que Imad continue avec l’équipe comme T1 et se consacre pleinement à cette fonction", explique Ban Andellah Mohamed, le manager du club. "Il a fait un excellent travail comme coach de l’équipe première, il a les qualités, les compétences et les diplômes pour… mais Imad préfère encore joueur jusqu’à ses 45 ans. Nous respectons son choix de vouloir continuer à jouer même si nous comptions beaucoup sur lui pour reprendre définitivement les rennes de notre équipe première. Il trouve, je pense, davantage de plaisir dans le jeu pour le moment que sur un banc comme coach."



Du coup, le Sporting Bruxelles se met à la recherche de son T1 pour la saison 2020-2021. "Un T1 expérimenté qui peut apporter un plus à l’équipe et mettre un projet de jeu en place", précise la direction.