P1: "Le FC Saint-Josse mettra tout en oeuvre pour jouer le titre" © FC Saint-Josse Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

En faisant le choix de la continuité et en apportant quelques petites retouches, l’équipe d’Ahmed Rami sera bien armée.



Troisième lorsque les championnats ont dû prendre fin en raison du coronavirus, le FC Saint-Josse était toujours engagé dans la lutte pour le titre. Champion d’automne, l’équipe n’avait pas perdu l’espoir d’aller embêter le Crossing et Stockel. "Nous étions en embuscade, toujours en lice pour la montée et si le championnat avait pu aller à son terme, je suis certain que nous aurions encore eu notre mot à dire. Nous étions également encore engagés en demi-finale de la coupe, preuve que nous étions en train de vivre une belle saison", explique Ahmed Rami.



Du coup, au moment de présenter son effectif pour la saison prochaine, le staff et la direction du FC Saint-Josse ont mis en avant la continuité au sein de l’effectif. "J’avais mis un point d’honneur à conserver un maximum de titulaires de la saison dernière. Il était hors de question de repartir d’une feuille blanche. Nous sommes donc ravis d’avoir pu conserver 90% des titulaires de l’effectif de la saison dernière."



Un noyau renforcé par quelques pointures comme Sherif Haidara, Bouba Sow ou encore Patrick Bilong pour ne citer qu’eux. "L’objectif était de renforcer l’effectif en lui apportant qualité et concurrence, ce qui doit nous permettre d'éviter de vivre un creux comme nous l’avons vécu cette saison. Certains joueurs arrivent de l’échelon supérieur ou même de deux échelons au-dessus, de quoi nous apporter énormément de qualité."



Et de faire du FC Saint-Josse l’un des candidats au titre en P1. "Saint-Josse aura pour ambition de joueur la tête, nous allons tout mettre en oeuvre pour jouer le titre. Nous serons armés pour jouer les premiers rôles mais attention, il ne suffit pas d’avoir des bons joueurs pour remporter un titre. Il faut en faire une équipe et ce sera mon travail."



Une nouvelle pelouse en attendant le nouveau stade



La saison prochaine, les joueurs du FC Saint-Josse évolueront sur une toute nouvelle pelouse. Eux qui attendent le début des travaux de leur nouveau stade. "Les travaux ont pris un peu de retard mais notre président et de notre bourgmestre ont cette volonté commune de doter Saint-Josse des outils nécessaires à son évolution. Arriver en D3 amateurs ne sera qu’une première étape."