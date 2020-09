P1: Le FC Saint-Josse tient son nouveau coach Bruxelles Sébastien Sterpigny Viterbo Onofrio prend la succession d'Ahmed Rami qui avait démissionné samedi dernier. © FC Saint-Josse

Moins d'une semaine après l'annonce de la démission d'Ahmed Rami de son poste d'entraîneur, le FC Saint-Jossea dévoilé le nom de son successeur. Il s'agit de Viterbo Onofrio, entraîneur bien connu au sein du football provincial et possédant le diplôme d’entraineur UEFA A. "Le comité a jeté son dévolu sur ce coach expérience. Nous sommes très heureux de l’accueillir dans la grande famille du FC Saint-Josse. Nous voulions un entraineur avec une certaine expérience de la série et qui sache gérer un groupe comme le nôtre. Bien entendu, l’objectif reste le même qu’en début de saison, le titre et rien d’autre", affirme Badi Ouartan, directeur sportif du club.