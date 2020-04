P1: Le noyau d'Etterbeek est bouclé © sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

11 arrivées ont été actées par le club etterbeekois.



Après une saison passée dans le ventre mou de la P1 et avoir prolongé Laurent Vantilborgh à la tête de l'équipe, le RRC Etterbeek a peaufiné son effectif pour la saison prochaine avec pas mal de changements puisque 11 arrivées ont été actée par le club: Josue Dieluvua et Ali Hmimsa (Kosova), Jalil Bouhna (Crossing), Jonathan Selemani (Perwez), Nordine El Ghabri (Ixelles), Erkan Cil (Amicii), Ibrahima Sow et Ahmed Diallo (Waterloo), José Zanzala (BX Brussels), Magolem Barzoukaev (Temse), Yousfi Mrabet Billen (Kraainem).



Ses 11 arrivées viennent compléter un noyau où 16 joueurs ont prolongé: Jakub Szuls, Aboubakar Kouanda, Andrew Mwanga, David Varela, Calogero Pace, Georgios Patkos, Salakh Barsoukaev, Ismael Sarhan, Marco Bampembe, Guillaume Simba, Mourad Masoudi, Mohamed Zibouh, Maissa Gaye, Innocent Bnguitcha, Laurent Van Loo, Arno De Letter.