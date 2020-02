Bruxelles P1: Les rencontres remises ce week-end se joueront les 14 et 15 mars Sébastien Sterpigny

Conséquence, les quarts de finale de Coupe de Brabant se joueront en semaine.



Après les remises forcées de ce dimanche en raison du passage de la tempête Ciara, le CP Brabant a annoncé que les rencontres de P1 remises ce week-end seront jouées le week-end des 14 et 15 mars alors que celles de de P2 et de P3 se disputeront le week-end des 22 et 23 février.



Conséquence de cette décision, les quarts de finale de la Coupe de Brabant initialement programmés le week-end des 14 et 15 mars, se joueront les 11 et 12 mars en soirée. Compétition dont la finale sera disputée au stade Machtens le dimanche de Pâques, soit le 12 avril.