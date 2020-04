P1: Le FC Saint-Josse s'offre une attaque de feu © sterpigny Bruxelles Sébastien Sterpigny

Boubacar Sow, Patrick Bilong et Alhassane Bah ont signé.



Troisième du défunt championnat de P1 après avoir longtemps occupé la tête, le FC Saint-Josse compte bien jouer les premiers rôles la saison prochaine. La preuve avec une campagne des transferts qui vient de s'accélérer avec les arrivées de trois joueurs offensifs redoutés par tous les défenseurs de la série.



Boubacar Sow, que l'on a notamment connu au Léo, Patrick Bilong, le buteur maison d'Etterbeek, et Alhassane Bah, actif au BX Brussels, ont tous les trois signés ce vendredi.



Adil Zénoun et Oussama Nassiri arrivent également en provenance du Crossing alors que Brunei Buala quitte Saint-Josse.