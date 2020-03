La lutte pour le titre est plus serrée que jamais.





Deux rencontres retenaient toutes les attentions ce dimanche dans le cadre de la lutte pour le titre en première provinciale. Dans le duel au sommet entre Stockel (2e) et Saint-Josse (3e), la lutte fut belle, l’engagement fut au rendez-vous et a finalement vu Stockel s’imposer par le plus petit écart grâce à une superbe frappe enroulée de Kanga juste avant la pause. Stockel aurait pu alourdir la marque mais en face, il y avait un grand Jakob Waite dans les buts.Une victoire de Stockel d’autant plus importante que le Crossing, leader du championnat, a été accroché par le FC Schaerbeek dans le derby schaerbeekois. Là aussi la rencontre fut passionnante. Le FC Schaerbeek a rapidement ouvert la marque dans cette rencontre, le Crossing a égalisé avant la pause alors que le scénario fut le même en seconde période, le FC Schaerbeek reprenant la main avant que le Crossing n’arrache l’égalisation dans les derniers instants.Au classement, le Crossing est toujours en tête avec 47 points au compteur mais voit Stockel (45) revenir au contact alors que Saint-Josse (41) complète le podium.