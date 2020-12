Le football féminin est en plein essor depuis plusieurs années. Les récents résultats des Red Flames n’y sont pas étrangers et de plus en plus de clubs ont décidé d’enfin franchir le cap et de lancer des sections féminines au sein de leur entité. Cette saison, le Fémina White Star a même atteint le plus haut sommet du football féminin belge en intégrant la Women’s Super League. Véritable locomotive du football féminin à Bruxelles, le club woluwéen ne compte pas rester sur ses acquis. Continuer à développer le football pour les filles est sa priorité pour les années à venir.