Ils rêvaient d’affronter une équipe professionnelle au prochain tour de la Croky Cup mais ils se sont fait éliminer par plus fort.

Les joueurs du Crossing ont subi la loi de Knokke, club de Nationale 1, qui a montré toutes ses qualités samedi soir au parc Josaphat. “On peut vraiment être fier de ce qu’on a montré et de notre parcours en Coupe de Belgique”, évoquait Exausé Muray, auteur d’une bonne prestation face aux Côtiers. “On a réussi à les faire douter lors des 25 premières minutes avec un bloc bas qui ne leur permettait pas de développer leur jeu habituel. On encaisse juste des buts dans des moments clés… c’est dommage'’, poursuivait-il.

C’était la première fois que le club arrivait au 4e tour de Croky Cup. Un parcours honorable, donc, pour une équipe qui a répété ses gammes avant son entame de championnat face à Namur mercredi. “Il faut continuer sur notre lancée de ces dernières semaines. Durant la préparation et ce parcours en Coupe, nous avons montré qu’il y avait beaucoup de qualités dans le groupe. On a pris conscience des choses et on donnera tout pour commencer le championnat sur les meilleures bases posibles en empochant les trois points”, concluait l’ailier.

Il est vrai que face aux Merles, la tâche ne sera pas facile. Mais le Crossing a un groupe si compétitif qu’il est capable d’aller chercher un résultat positif pour son grand retour sur la scène nationale.