Avec plus de 8000 participants, de loin un record en 11 éditions, le Triathlon International de Deauville s’est plus que jamais positionné sur la carte des épreuves les plus populaires au monde.

Parmi ceux-ci, on dénombrait une centaine de participants belges, soit la plus grosse représentation étrangère, ou domiciliés dans notre pays, à l’image du Bruxellois Paul Roger. Pour rien au monde, le Français n’aurait plongé ailleurs qu’à Deauville pour son premier distance Ironman. (...)