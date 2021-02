Oubliées des autorités depuis 180 jours, cinq enseignes sportives bruxelloises s’unissent et lancent une pétition (petitionenligne.net/sportisessential) pour la réouverture des clubs et des salles de sport encadrés, sans contact, avec protocoles adéquats. Cela en même temps que la réouverture des métiers de contacts ou au plus tard le 1er mars. "Rien ne justifie que nous soyons considérés comme plus risqués ou moins essentiels que ces derniers", lance les initiateurs de la pétition.