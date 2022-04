P1: Philippe Droeven nouveau T1 de Saint-Josse Bruxelles Sébastien Sterpigny Il sera assisté par Jean-Marie Steenwerckx comme T2. © FC Saint-Josse

Quelques mois après avoir quitté Boitsfrot pour endosser un rôle de manager sportif du côté du RFC Perwez, Philippe Droeven retrouvera le petit banc la saison prochaine puisqu'il a été nommé T1 du FC Saint-Josse en P1. Il sera Il sera assisté par Jean-Marie Steenwerckx comme T2.



Le coach nous a confié être ravi de retrouver les terrains. "Je me suis rendu compte que le terrain et le coaching me manquaient. Je suis content de relever un nouveau avec le club de Saint-Josse."