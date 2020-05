Plainte des clubs amateurs contre l’Union belge: la décision de la CBAS attendue dans les prochains jours © PEXELS Bruxelles Sébastien Sterpigny

Les avocats des clubs plaignants ont fait leur plaidoirie devant la CBAS ce mardi 26 mai.



Lorsque que 15 clubs amateurs ont décidé de s'unir et de déposer une plainte contre l’Union belge afin de faire déclarer blanche la saison 2019-2020 au niveau du football amateur, ce sont de nombreux clubs qui ont commencé à trembler, dans la crainte de voir leur montée à l'échelon supérieur être annulée.



Un dossier sur lequel la CBAS s’est penchée ce mardi 26 mai au cours d’une séance dont peu d’informations ont filtré. Tout ce que l’on a appris, via les responsables du Kosova Schaerbeek, l’un des clubs s’estimant lésés, c’est que les avocats des plaignants et ceux de l’Union belge ont fait leur plaidoirie et qu’une décision devrait être rendue pour cette fin de semaine, la date du 30 mai est évoquée en théorie, ou pour le début de la semaine prochaine au plus tard.