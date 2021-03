Cela fait 13 mois et demi que la Molenbeekoise Amal Amjahid, la reine du ju-jitsu belge, n’est plus montée sur un tatami en compétition officielle. C’était le 26 janvier 2020, lorsqu’elle décrocha le titre de championne d’Europe en -58 kg à Lisbonne sur le circuit IBJJF, deux mois après avoir conquis le titre de championne du monde JJIF.

Depuis, c’est le néant complet. Ses huit titres de championne d’Europe et du monde n’y font rien "Plus d’un an sans compétition, je n’ai jamais connu ça.