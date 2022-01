Le beach soccer indoor, c’est désormais une réalité en Belgique. Grâce au soutien de la commune de Saint-Gilles, Jeremy Chojnowski et son équipe ont pu créer le premier terrain indoor de beach soccer en Belgique, dans la plaine de sport Corneille Barca d’Anderlecht.

Si l’ouverture en grande pompe n’est prévue qu’au mois de mars, les premiers joueurs et joueuses ont déjà pu fouler le sable dans cette ancienne bulle de tennis transformée en espace pour les sports de plage. "Le Covid nous force à reporter l’ouverture officielle mais les terrains sont déjà accessibles depuis ce mois de janvier et le succès est déjà au rendez-vous. Que ce soit les sportifs amateurs ou professionnels, on reçoit énormément de demandes", explique Jeremy Chojnowski.