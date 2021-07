Il y a toujours de bons et de mauvais moments dans une carrière. Celui vécu par la Bruxelloise en Sicile est exceptionnel. C’est même, pour le moment, le plus beau vécu sur les courts en tant que professionnelle. "C’est vrai que c’était une petite surprise, mais une belle", nous raconte d’emblée la joueuse de 25 ans. "C’était un beau tournoi avec un plateau assez relevé et on ne se disait pas à l’avance avec ma partenaire (NdlR : la Néo-Zélandaise Erin Routliffe) qu’on irait si loin. Il y avait beaucoup de bonnes joueuses de simple qui figuraient dans la compétition."