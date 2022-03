De retour de Varsovie, avant de repartir pour Prague, Yves Ndao savoure son bonheur, celui d’avoir décroché sa première "vraie" médaille internationale, en European Open. Du bronze conquis de haute lutte, au terme de quatre combats dont le dernier fut "très compliqué", face à l’Azéri Feyziyev.

Et pour cause : face au Bruxellois de 20 ans (1,90 m pour 140 kg) se dressait "une montagne" (peu athlétique, un euphémisme) qu’il évalue à… 170 ou 180 kg !

"J’ai vraiment dû me freiner et suivre la tactique mise en place par mon entraîneur, Frédéric Georgery, qui m’avait demandé d’éviter le corps-à-corps et d’attendre que mon rival se fatigue, tout en me montrant quand même actif. (...)