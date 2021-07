La Bruxelloise Kimberley Zimmermann et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe ont remporté ce dimanche en Sicile le tournoi de tennis WTA 250 de Palerme, épreuve sur terre battue dotée de 235.238 dollars.



Têtes de série numéro 4, elles ont pris la mesure des Russes Natela Dzalamidze et Kamilla Rakhimova sur le score de 7-6 (5), 4-6 et 10/4.

Kimberley Zimmermann, 25 ans, 140e joueuse mondiale en double, disputait à cette occasion sa première finale sur le circuit WTA. Sur le circuit ITF, elle compte 17 succès en double et deux en simple.



La semaine passée, la paire belgo-néo-zélandaise avait atteint les demi-finales du tournoi de Lausanne.

"Il y avait beaucoup de tension en raison de l’enjeu mais nous sommes finalement parvenues à gérer la situation", a indiqué Kimberley Zimmermann à l'issue du match.