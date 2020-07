Les buts: 18e Myny (1-0), 25e Dequevy sur pen. (1-1), 48e Nzuzi (1-2), 52e Limbombe (2-2), 75e Nzuzi (2-3), 86e Rommens (2-4).

C’est face à une équipe d’OHL en pleine préparation de sa finale retour pour la montée en D1A face au Beerschot que le RWDM a disputé une rencontre à huis clos ce samedi après-midi.Après une semaine de stage, c’était l’occasion pour les Molenbeekois de prendre du rythme, mais aussi aux nouveaux de prendre leurs marques, alors que le staff en profitait pour tester deux nouveaux joueurs: Crolet et Nzuzi.Au repos, le marquoir affichait un score de parité, Dequevy égalisant sur penalty alors que les Louvanistes avaient pris les devants avec un but de Myny.Les Molenbeekois reprenaient parfaitement le second acte et il ne fallait que trois minutes à Nzuzi, en test, pour marquer les esprits en inscrivant le 1-2. Limbombe égalisait dans la foulée mais à un quart du terme Nzuzi était à la bonne place dans les 16 mètres pour faire 2-3. Mieux, à quatre minutes du terme, Rommens inscrivant le 2-4 sur un joli coup franc direct et assurait une première victoire dans la préparation du RWDM.Sadin, Boujouh, Lejoncour, Fabre, Meddour, Crolet, Cruz, Dequevy, Lavie, Guillaume, Bangoura.Sadin, Abderrahmane, Ruyssen, Libert, Mpati, Garlito, Rommens, Nangis, Crolet, Walbrecq, Nzuzi.