Le Baskethall55 a été inauguré vendredi à Huizingen. Ce demi-terrain de basket-ball qui a intégré l’entrepôt n°55 d’un zoning industriel est évidemment destiné au 3X3.

La discipline, devenue olympique, est amenée à se développer comme en témoignent les actions menées par SWISH Brussels et Bball in the Sky. Le clin d’œil au tournoi de streetball du Quai 54 parisien n’est pas voulu mais il est symbolique.