À l’issue d’un sans-faute, tant de la part du staff mécanique que des trois pilotes, l’Oreca 07 Mühlner Motorsport a marqué ses deux premiers points en LMP2 et en European Le Mans Series grâce à une encourageante neuvième place absolue de Matthias Kaiser, Thomas Laurent et Ugo de Wilde. Une bonne base de travail avant le prochain rendez-vous, mi-mai à Imola. "Nous étions les seuls à débuter dans la discipline et en LMP2 et nous nous en tirons avec les honneurs avec ce premier Top 10 au sein d’une compétition très relevée," se réjouit le boss Bernhard Mühlner. "Je tiens à féliciter tous les membres de mon team pour ce sans-faute. Malgré notre changement de gomme supplémentaire par sécurité, nous sommes la 5e équipe ayant passé le moins de temps dans la pitlane. C’est encourageant pour la suite. Notre prototype n’a pas une griffe non plus. Nous manquions de rythme ce week-end essentiellement en raison de la découverte des pneus Goodyear que l’on doit apprendre à mieux connaître et exploiter. Mais on a pas mal de données pour améliorer cela lors du prochain rendez-vous."

Dans cette équipe, le Bruxellois Ugo de Wilde a tenté d’apporter un maximum à l’équipe pour décrocher un premier résultat encourageant. "Mon premier relais a été bon même si j’ai eu énormément de trafic ce qui m’a valu quelques moments chauds. J’ai gagné deux places, mais ensuite, après seulement cinq tours lors de mon deuxième relais qui avait bien démarré, j’ai soudainement été victime d’un problème avec mon pneu avant gauche complètement délaminé. On m’a demandé de finir mon relais comme cela même si je perdais deux à trois secondes par tour avec d’énormes vibrations. On doit analyser pour comprendre ce qu’il s’est passé. Cela nous a coûté une place. Maintenant, il va falloir bosser dur pour trouver plus de vitesse dans notre set-up", explique-t-il.

Mais la satisfaction est tout de même de mise. "Je ne peux logiquement être totalement satisfait avec une 9e place à un tour. Il y a des points très positifs comme les pitstops, et d’autres à améliorer."