Après une pause d’un mois, le championnat de Super League reprend ses droits. Une reprise que les joueuses du Fémina White Star ont tenté de préparer au mieux, malgré quelques absences.

"Après une petite pause de deux semaines, nous avons repris les entraînements le 4 janvier. Les joueuses ont bien travaillé durant cette préparation, même si cette période reste délicate puisque plusieurs éléments de notre noyau sont en examens. Certaines ont raté quelques entraînements et manqueront le match de ce vendredi", débute Audrey Demoustier.

Pour leur reprise, les pensionnaires du stade Fallon recevront le Club de Bruges (5e). "Mes joueuses sont conscientes qu’elles auront quelque chose à jouer. Elles étaient appliquées aux entraînements, mais je sais aussi qu’elles auront besoin de quelques matchs pour retrouver le rythme de la compétition."

Qui dit nouvelle année dit bonnes résolutions et ambitions. Du côté woluwéen, les choses sont claires. "Nous espérons reprendre 2021 comme nous avons bouclé 2020. Sans pression, tout en veillant à glâner les points que nous devons prendre. Je pense surtout à ces matchs face à des équipes à notre portée, ce que nous ne sommes pas toujours parvenus à faire au premier tour. Les joueuses en sont conscientes et ont à cœur de prouver qu’elles peuvent faire des résultats face aux équipes à leur portée. Il faudra faire preuve de sérieux dans la gestion et l’organisation."

Toujours en apprentissage

Le plus important pour les promues sera de poursuivre une progression la plus constante possible au cours des prochaines semaines. "Le groupe grandit avec le temps, j’espère qu’il grandira encore. Nous sommes toujours dans une phase de découverte et d’apprentissage, ce sera le cas jusqu’au terme de la saison, c’est pour ça qu’il sera important de constater une progression au fil des rencontres."

Pour ce second tour, la coach sera épaulée par l’arrivée de Pierre Schoenfeld au poste de T2. "C’est une demande que j’avais faite auprès de la direction. Pierre va nous apporter toute son expérience et sa richesse, sa présence sera bénéfique pour tout le groupe. Son arrivée prouve aussi que le club continue de bien se structurer."