La rencontre entre Bruxellois et Limbourgeois avait été annulée samedi en raison d’un potentiel cas de Covid dans l’effectif de TDM2 de Hasselt. Concentrés sur leur sujet, les hommes de Nicolas Joostens refaisaient rapidement l’écart de cinq unités séparant TDM1 et TDM2. Bien inspirés offensivement, ils passaient en tête au quart : 28-21 (10e).

Le second allait être le plus prolifique au plan offensif. Avec six joueurs à dix points ou plus et un bon trident Creppy - Nyamsi - Tuluka, le collectif de la capitale se déchaînait et ne laissait que peu de place pour le doute. Après la mi-temps (59-36), les Bruxellois ne relâcheront jamais leur étreinte : 84-47 et 109-61. « On a mis de l’intensité dès le départ et on a fait un très bon match quarante minutes durant", observait le coach Joostens. "L’opposition n’est pas celle qu’on aurait espéré avoir (NdlR : Hasselt avait déjà pris 13 points face à Geel et perdu de 20 à Namur-Belgrade) mais on est resté sérieux tout du long. Même au quatrième quart, tout le monde est resté concentré. Je suis particulièrement content que les gars étaient impliqués en attaque comme en défense."

Toujours dans le cadre de la Coupe de Belgique, le RIV se rend à Geel (TDM2) ce samedi et recevra Namur-Belgrade (TDM2) le samedi 11 septembre. Les Bruxellois seront probablement au complet ce week-end : ils devraient en effet récupérer Morini (genou) et Laït (poignet) qui recommenceront avec le groupe à l’entraînement ce jeudi. S’il termine premier de sa poule D de Coupe de Belgique (ce qui passera par un sans-faute pour les deux prochaines joutes), le club du Palais du Midi pourrait rencontrer un club de D1. Ce serait le week-end du 19 septembre. Affaire à suivre.

Quarts : 28-21, 31-15, 25-11, 25-14.

RIV : BENZOUIEN 15, Bonsenge 7, Boon, CREPPY 14, El Mahsini 10, KABANGU 2, MARION 16, Mutula 8, NYAMSI 19, Tuluka 18.