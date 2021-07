"Fruit de la collaboration avec SWISH asbl, les épisodes Summer Series seront totalement gratuits pour les jeunes à partir de 12 ans. L’attente a été longue pour la communauté basket, coupée de ses activités depuis trop longtemps. Le partenariat Promo Jeunes ASBL et SWISH permettra d’offrir 4 journées de tournois gratuits pour les jeunes à partir de 12 ans dans les infrastructures de qualité mise en place à Tour & Taxis, Home of SWISH", indique le communiqué de Promo Jeunes.En pratique :- Il y aura 4 épisodes 3X3 Summer Series cet été : le premier a lieu ce dimanche 04/07, les trois autres auront lieu les dimanches 25/07, 8/08 et 22/08. Le partenariat entre Promo Jeunes ASBL et SWISH permettra d’offrir ces 4 journées de tournois gratuitement dans les infrastructures de Tour & Taxis.

12 équipes par catégorie.

Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, la journée sera divisée en 3 tournois distincts : U15 de 10h à 12h30, U18 de 13h30 à 16h et OPEN (pour les 2003 et plus âgés) de 16h à 18h30.

L’inscription se fait sur place, 1h avant le tournoi de la catégorie; 1er arrivé, 1er inscrit !

Maximum 150 spectateurs assis.- Les tournois sont encadrés par l’équipe Promo Jeunes ASBL (6 arbitres issus de clubs de haut niveau : TDM1, TDM2, R1,R2 + 2 jeunes qui prendront en charge l’administratif).

La coordination est assurée par une très bonne connaissance du basket bruxellois, Abdellah Allouchi qui animera également les platines sous la vareuse de DJ Be A.

Infos : http://www.promojeunes-asbl.be/-Basket-en-Liberte-

