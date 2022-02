Né en 1926 sur le territoire de Schaerbeek, le matricule 3 est champion de Belgique en 1937 et 1938. En 1974, la commune de Jette construit sa salle omnisports face au Parc de la Jeunesse et le Fresh Air en devint l’un de ses principaux occupants. Descendu en Division IV, le club entame son retour au premier plan. Il remonte les échelons. "John Huysecom voulait une équipe bruxelloise. Alors que je jouais à Gand, je me souviens avoir eu un coup de téléphone un soir à la maison. Un type s’est mis à m’engueuler : ‘Tu es Bruxellois, tu dois venir jouer à Bruxelles.’ C’était coach John Huysecom."

Yvan Timmermans, toujours actif de nos jours dans le coaching au Canter Schaerbeek, se remémore les bons souvenirs : "On a joué 4-5 ans le milieu de classement en Division 1 avec une équipe composée de gars de la capitale. Il n’était pas rare d’avoir 1500-2000 personnes dans le public. Il y avait une grande tribune de 1000 personnes et un bel espace avec des centaines de chaises. Il y avait pas mal d’étudiants dans l’équipe. On s’entraînait quatre fois semaine avec moins de facilités pour rater des cours à l’unif. Une chose est certaine : on ne jouait pas pour l’argent."

En 1977-78, le club deviendra Royal Fresh Air Molenbeek. Il évolue désormais dans la bulle à côté du RWDM.