Toujours porté par l’énergie de ses débuts professionnels effectués en octobre 2020, Nabil Messaoudi a remporté un quatrième succès en quatre combats, tous avant la limite. Cette fois, c’est le Roumain résidant en Espagne Rafael Chiruta, trop éprouvé, qui a jeté le gant à l’appel de la cinquième reprise d’un combat prévu en huit rounds.

"Je suis super content de ma performance face à un adversaire de 40 ans qui a énormément d’expérience, qui est super dérangeant et qui n’a pas l’habitude de perdre par K.-O.", souligne le vainqueur. "Cela fait cinq ans qu’il n’avait plus perdu avant la limite. Il a pourtant boxé de très bons boxeurs dans sa carrière et a réussi à battre des espoirs, des invaincus. Dernièrement il a encore battu par K.-O. un gars avec près de 20 victoires. Tout cela donne du relief à mon succès de ce dimanche. Je montre de quoi je suis capable !"