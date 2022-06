Le RCTT Anderlechtois n’a pas manqué son rendez-vous avec son histoire. Championne de sa série en N2, la formation anderlechtoise se retrouvait dans un tour final en compagnie des trois autres équipes championnes de leur série. Avec la montée en Nationale 1 comme récompense pour les deux meilleures équipes.

Et malgré l’enjeu, les Anderlechtois nous ont offerts une soirée intense et stressante avec des rebondissements jusqu’à la balle de match. "Lors de la première journée, notre équipe n’a pas rencontré trop de difficultés et a remporté logiquement son match face à Stekene (6-10). Ensuite, grâce à l’avantage du tirage, nous avons pu disputer nos deux rencontres suivantes à domicile. Jouant contre les favoris du tour final, l’équipe Bon Secours ayant dans ses rangs un joueur série A expérimenté au nom de Cédric Merchez, notre équipe a dû concéder sa première défaite de la saison (5-11), malgré un début prometteur et accrocheur", explique Serge Dierickx. (...)