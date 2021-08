En début de semaine, Aïssa Amkouy a officiellement pris la succession de Nacer Ouertani à la tête de la P1 du Sporting Bruxelles. Un nouveau challenge pour ce jeune entraîneur de 31 ans qui formait un duo de coachs avec son frère Hassan à la tête de la P2 depuis 2019. Ce n’est pas sans un certain pincement au cœur que le binôme de frangins vit sa séparation. "Avec mon frère, nous avions jeté les bases pour la saison qui arrive avec la P2, l’équipe tourne bien mais surtout c’est un groupe auquel je suis très attaché. C’est difficile de quitter un groupe avec lequel je travaillais depuis deux ans, c’est particulier de ne plus pouvoir coacher avec mon frère mais je sais que mon groupe reste entre de bonnes mains", explique le nouveau T1 de la P1.

Cette opportunité de prendre la direction de la P1 du Sporting Bruxelles, Aïssa ne voulait pas la laisser passer. "Quand j’ai entendu que Nacer Ouertani, à qui je souhaite un prompt rétablissement, avait des ennuis de santé, et que le club est venu me trouver, je me suis dit que c’était une belle opportunité de franchir le pas et d’aller voir ce qui se fait au plus haut niveau du football provincial." (...)