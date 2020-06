René Kruys, président du club du RSD Jette, est le premier invité de notre série "Mes solutions pour le foot amateur".



A l'arrêt depuis la mi-mars, le football amateur voit tout doucement la lumière au bout du tunnel. Un plan de déconfinement concret est en cours avec la perspective d'une reprise des entraînements dans des conditions presque normales dans le courant du mois de juillet. Avant le retour des championnats prévus le week-end des 5 et 6 septembre.

Les défis qui attendent le foot amateur n'en restent pas moins nombreux. Outre la crise sanitaire, le foot dans nos régions doit se réinventer pour continuer à vivre sur le plan financier et à séduire sur le plan populaire.

En compagnie de dirigeants de clubs, nous passons en revue tout au long de ce mois de juin les défis qui attendent nos clubs et les idées de ceux-ci pour les relever au mieux dans une série intitulée "Mes solutions pour le foot amateur".



René Kruys, président du RSD Jette dont l'équipe première vient d'être promue en D2 amateurs, est notre premier invité.





L'axe financier: "Le problème du football amateur réside dans la boulimie des salaires"

"Pour moi, les clubs bien gérés subiront un impact moins important sur le plan financier. C’est justement cette bonne gestion qui nous a permis de limiter la casse durant cette crise et qui nous permettra de reprendre sans être confrontés à trop de conséquences financières, même si la perte de recettes potentielles entre le 15 mars et au 30 juin devrait grimper à 70000 euros dans notre cas. Mais pour moi, le problème du football amateur réside dans la boulimie des salaires des joueurs et des entraineurs de jeunes. Ça tue le football amateur. A ce niveau là, le coronavirus a déjà donné une bonne raclée au football mondial où les clubs seront dans l’obligation de diminuer les salaires. Et le football amateur aussi devra y faire face et prendre le chemin d’une réduction des salaires versés à tous les niveaux. Cette boulimie doit s’arrêter un jour et c’est peut-être le bon moment pour y songer et revenir à une gestion plus saine des clubs de football, avec des budgets plus raisonnables."





L'axe sportif: "Un champion de Belgique professionnel et un champion de Belgique amateur"

"La Pro League a décidé de faire une D1A et D1B, ce que je trouve très bien. Seulement voilà, elle a mis son nez dans le football amateur en créant une section amateure qui n’est finalement pas aussi amateure que son nom l’indique. Prenons l’exemple de la D1 amateurs, où les clubs sont dans l’obligation d’avoir cinq joueurs sous contrat professionnel, histoire de les préparer pour une éventuelle montée dans le football professionnel. Mais cinq contrats professionnels, ça représente un budget de 200000 euros par saison, auxquels il faut ajouter les salaires des 15 autres joueurs et du staff, ce qui nous fait un budget total de minimum 400000 euros. C’est beaucoup trop. Pour moi, il devrait donc y avoir deux sections bien distinctes dans le football belge: un champion de Belgique professionnel et un champion de Belgique amateur, point à la ligne. Et ceux qui veulent accéder au monde professionnel seraient libres d’y aller, en sachant à quoi ils s’engagent."





L'axe sanitaire: "La règle des 200 spectateurs ne devrait pas poser de problèmes dans la majorité des clubs"

"Nous nous entraînons depuis trois semaines à raison de deux entraînements par semaine, tout en veillant à bien respecter toutes les conditions imposées par le gouvernement. Les joueurs viennent habillés, s’entraînent à des exercices de remise en forme, sans contact, et repartent sans passer par les douches. Lors de la reprise en juillet, une sorte de retour à la normale semble possible, si ce n’est que nous demanderons aux joueurs de venir avec leurs affaires et que nous ne laverons plus nous mêmes l’entièreté des équipements comme nous le faisions jusqu’ici. Il faudra aussi s’adapter au niveau des buvettes mais nous attendons d’y voir plus clair afin de nous adapter. Concernant la règle des 200 spectateurs autorisés, cela ne posera pas de problèmes dans la plupart des clubs. A Jette, je sauterai d’ailleurs au plafond le jour où nous compterons 200 spectateurs pour un de nos matchs (rires). Par contre, cette crise sanitaire aura sûrement plus d’impact pour les plus petits. Certains parents sont en difficulté financière et ne sauront pas faire face au paiement d’une cotisation, de quoi les obliger à décaler l’inscription de leur gamin d’un an."