René Kruys: "Jette sera bien en D2 ACFF" Bruxelles Sébastien Sterpigny Le président du RSD Jette veut également miser sur les jeunes pour les années à venir.

Le RSD Jette évoluera pour la toute première fois de son histoire en D2 ACFF. Un niveau jamais atteint par le club, de quoi faire la fierté de son président, René Kruys. "C’est d’autant plus motivant que cette montée était inespérée. En débutant la saison, nous n’avions jamais pensé que quelques mois plus tard, nous allions accéder à l’échelon supérieur. Finalement la mayonnaise a bien pris et nous sommes montés. Maintenant que nous sommes dans cette D2 ACFF, nous allons viser une place entre la 6e et la 10e position, en tentant donc d’accrocher la première partie de classement afin d’éviter toute pression inutile", précise l’homme fort du RSD.



La D2 ACFF semble toutefois être la limite pour un club comme Jette. "Monter en Nationale 1 nous semble pratiquement impossible pour la bonne et simple raison qu’il faut six contrats non amateurs pour jouer à l’échelon supérieur. La différence de salaire entre la D2 ACFF et la Nationale 1 est colossale, ça ne sert donc à rien de vouloir aller voir plus haut, d’autant que nous avons un bon club, des bons terrains, dont un tout nouveau synthétique. Nous serons très bien à cet échelon."



D’autant que Jette, ce n’est pas qu’une équipe première mais aussi une des plus importantes écoles des jeunes de la capitale. "Les jeunes sont l’avenir et c’est pour ça que nous aurons une belle équipe espoirs, avec des jeunes qui pourront intégrer l’équipe première. Et si nous parvenons à les conserver alors nous aurons une belle équipe première pendant de nombreuses années encore."