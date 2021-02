Le football féminin prend un essor de plus en plus important. Les résultats des dernières années des Red Flames mais aussi et surtout les différentes initiatives mises en place par les instances du football ont permis à des milliers de filles de se mettre à la pratique du football.

Un essor qui n'est pas prêt de prendre fin, à l'image de l’ouverture de trois nouvelles Girls Football Academy, dont une qui a ouvert à la FEFA, à Anderlecht. Pour célébrer ces ouvertures, trois joueuses de l’équipe féminine B du RSCA sont venues pour la distribution des packs et en ont profité pour passer un peu de temps durant l’entraînement avec les filles.

Le reportage réalisé en compagnie du Brussels Football nous emmène à la découverte de ce nouveau projet auquel de nombreuses filles ont déjà adhéré et pour lequel il est toujours possible de s'inscrire.