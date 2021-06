Les interclubs de tennis AFT et régionaux reprennent ce week-end. Un moment attendu autant par les joueurs que les responsables de clubs et la fédération. "On vit ce moment comme une libération. Hormis la fermeture des douches et vestiaires encore d’actualité jusqu’au 1er juillet, on va enfin pouvoir rejouer des rencontres de compétition tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, et avec un service Horeca qui va à nouveau pouvoir faire vivre les clubs", se réjouit Marc Hofmans pour l’AFT Brabant.

Un retour des interclubs que les dirigeants du tennis francophone ont toujours espéré, contrairement à leurs homologues néerlandophones qui ont décidé de les annuler depuis bien longtemps déjà. "L’objectif était d’attendre, dans l’espoir de pouvoir proposer quelque chose aux clubs. Bien sûr il y a eu pas mal de défections, il y aura moins de matchs mais la plupart des catégories seront représentées et on pourra jouer à tous les niveaux."

630 équipes inscrites en Brabant au lieu de 1000

Les chiffres sont toutefois là. Cette année, il y aura bel et bien moins d’équipes inscrites aux interclubs. "Au niveau national, vu la défection des néerlandophones, on compte 60 % d’équipes en moins. Il n’y aura donc pas vraiment de titre de champion de Belgique. Il aura une saveur différente mais au moins on peut jouer."

Le Brabant aussi est impacté au niveau régional. "Là où nous comptons habituellement un millier d’équipes inscrites, elles ne seront que 630 cette année. C’est un moindre mal mais surtout, nous ne voulions plus d’une saison blanche comme l’an dernier. Ici, on jouera trois semaines en juin et deux en septembre pour certains, avec des clubs qui avaient envie de jouer le jeu."

C’est le cas du Parival à Rixensart, où l’engouement est réel. "Les interclubs sont un moment à part dans la saison. Il y a moins de participants que d’habitude mais assez pour retrouver une belle ambiance et une vie au sein du club. Après des mois d’arrêt, l’engouement est réel, les joueurs ont envie de jouer", souligne Yves Vanderlinden.



Les tournois d’été, un carton assuré

Si les interclubs reprennent, les premiers tournois arrivent et l’engouement est encore plus important. “Ils avaient déjà cartonné l’an dernier. Et au vu des inscriptions qui rentrent, nous sommes partis pour connaître le même succès. Certains se retrouvent sold-out 3-4 jours seulement après l’ouverture des tableaux, preuve que les gens ont envie de jouer. Les contraintes seront moins importantes encore cet été et on sent un retour à la vie normale qui fait du bien”, explique Marc Hofmans.

Même constat au Parival où le tournoi d’été est très attendu. “Notre tournoi débutera le 8 juillet. Il attire près de 700 joueurs et l’engouement est déjà énorme”, se félicite Yves Vanderlinden.